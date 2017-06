Prefeito de Penedo anuncia reajuste salarial dos professores em 7,64%

O prefeito de Penedo, Marcius Beltrão (PDT), anunciou nesta quarta-feira, 28, durante entrevista a uma rádio local, o reajuste salarial dos professores. Além do aumento, o gestor também garantiu o enquadramento ao piso nacional do magistério, para os professores que estão abaixo, com retroativo de janeiro.

O aumento será pago já a partir de julho, com 3%. “Estamos administrando Penedo com austeridade, diante da crise. Desta forma, os frutos estão surgindo. Além de pagarmos os salários atrasados da gestão passada, vamos reajustar os salários dos professores em 7,64%. A primeira parcela de 3% em julho e o restante até setembro”, explicou.

Durante a entrevista, Marcius Beltrão também adiantou que até setembro, vai enquadrar os professores que estão abaixo do piso nacional do magistério. Com retroativo ao mês de janeiro de 2017.

“Gradativamente, vamos evoluir o reajuste salarial para as demais categorias de servidores. Isso já está definido na nova estrutura administrativa, onde todos os servidores efetivos serão beneficiados”, conclui o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão.

por Roberto Miranda