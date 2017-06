Secretaria alerta para previsão de volume de chuva elevado em Alagoas até sexta

A meteorologia prevê uma grande quantidade de chuvas em Alagoas desta quarta (28) até sexta (30). O volume pode chegar a 100 mm no Norte do estado, e 70 mm na região Metropolitana de Maceió e Litoral Sul alagoano.

A previsão põe em alerta a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), que emitiu um comunicado para as equipes de Defesa Civil dos municípios destas regiões.

A previsão é de chuva moderada contínua, começando no fim da tarde desta quarta até quinta (29). Na sexta, ela começa a perder força. De acordo com a secretária, essa situação pode causar novos alagamentos e deslizamentos de terra nas regiões mais vulneráveis, como Maceió e região Metropolitana.

“Nesse período podem ocorrer pancadas mais fortes no Litoral, Baixo São Francisco e Zona da Mata. Temos que ter uma atenção maior principalmente no Litoral Norte e no Norte da Zona da Mata e vales do Paraíba e Mundaú, que podem apresentar acumulados mais significativos”, explica Vinícius Pinho, coordenador da Sala de Alerta da secretaria.

“Com relação aos rios, por enquanto eles não nos preocupam. Se essa chuva for contínua, por dois ou três dias, por exemplo, os impactos podem ser sentidos nos níveis das lagoas”, diz o coordenador.

Essas chuvas são provocadas por um sistema de nuvens, que chegam carregadas do oceano. “É um sistema que a gente chama de cavado. É uma formação de nebulosidade que vem desde a costa da África, e se intensifica quando chega na costa do Nordeste. Ela deve ficar sobre a região até sexta, que é quando começa a perder força”, diz Pinho.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta a respeito da previsão de chuvas elevadas nos litorais, capitais e alguns municípios do interior de Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Ainda segundo o órgão federal, a média de chuvas nesses locais pode variar entre 30 a 60 mm por hora e 50 mm a 100 mm por dia.

Por conta dessas previsões, a Defesa Civil já está em alerta para evitar que ocorram novamente situações como as registradas no estado no mês passado.

Segundo o Major Moisés, coordenador da Defesa Civil estadual, o órgão já está monitorando as áreas de risco. “Estamos em alerta desde os últimos acontecimentos. Já repassamos o alerta para os órgãos responsáveis, e vamos continuar acompanhando. Se a previsão dessa quantidade de chuvas se confirmar, vamos trabalhar para tirar as pessoas que se encontram nas áreas de risco”.

O secretário-adjunto especial da Defesa Civil municipal de Maceió, Dinário Lemos, diz que o órgão já está em contato com a prefeitura. “Quando há um alerta assim, a gente fica monitorando. Estamos falando com as secretarias, já que dependemos das outras pastas. Moradores de áreas de risco devem ficar atentos”.

Na capital, denúncias de problemas causados pela chuva, principalmente em áreas de risco, podem ser feitas através do 0800 030 6205. E em todo o estado, a população também pode acionar o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Fonte: G1/AL