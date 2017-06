ACREDITE….QUEM DESISTIR PAGARÁ MULTA E SERÁ SUSPENSO, AFIRMA FEIJÓ SOBRE A 2 DIVISÃO

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) realizou ontem a reunião do Conselho Arbitral da 2ª Divisão do Campeonato Alagoano Sub-23. Na presença dos representantes de Desportivo Aliança, Penedense, Santa Cruz, Agrimaq Pilarense, Dimensão Saúde, Zumbi, Comercial de Viçosa, Ipanema, São Domingos e FF Sports, clubes inscritos na competição, o presidente Felipe Feijó esclareceu alguns pontos e discutiu novas possibilidades para a realização do torneio no mês de setembro.

Todos os times estão com dificuldade de confirmar os estádios para onde mandarão seus jogos e terão até 31 de agosto para regularizar os laudos de Incêndio e Pânico, Segurança, Engenharia e Vigilância Sanitária. Desde então, o clube que desistir pagará multa de R$ 10 mil e será suspenso.

Os representantes pediram a diminuição no valor de R$ 2.500 cobrados ao time mandante da partida. A federação pede o valor para sanar os custos com arbitragem, delegado e operação pessoal de funcionários. Feijó atendeu e deixou por R$ 1.800, mesma quantia da edição anterior. “Sabemos da dificuldade de fazer futebol, principalmente na 2ª Divisão. É uma competição que a FAF não terá lucro, precisamos apenas cobrir as despesas. A maneira que podemos ajudar é essa e nada a mais”, disse o presidente.