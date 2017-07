Chuvas voltam a elevar nível de rios no litoral de Alagoas

Com as fortes chuvas que caem em Alagoas, o nível de vários rios voltou a subir e, com ele, a preocupação de quem mora em regiões cujo volume de água já causou inúmeros transtornos em maio deste ano. E devido ao risco de que voltem a transbordar, equipes da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh) já emitiram sinal de alerta, por exemplo, para cidades que cortam a região metropolitana de Maceió.

A atenção, em especial, é destinada aos municípios do litoral alagoano, em razão do risco de novas enchentes.

De acordo com o engenheiro civil hidrólogo da Semarh, José Gino de Oliveira, o monitoramento realizado pelos técnicos da secretaria apontam para uma “estabilidade” nos níveis dos “grandes rios”, como o Coruripe e o Mundaú. A preocupação, agora, concentra-se nos de menor dimensão, localizados na região litorânea.

“Como as chuvas estão concentradas no litoral, estes pequenos rios correm o risco de transbordar. Porém, todos eles são monitorados pelas nossas equipes e, havendo a necessidade, emitiremos um alerta para que a população seja retirada destes locais”, expôs.

Para esta sexta-feira (30), a previsão ainda é de chuva intensa nas regiões do Litoral e Zona da Mata. No Agreste, há a possibilidade de chuva em pontos isolados da região a partir desta tarde. No Sertão, a tendência é de céu parcialmente nublado, com chuva leve.

No sábado (1º), a previsão também é de chuva nas regiões do Litoral e Zona da Mata. No Agreste e Sertão, há a possibilidade de chuva leve e passageira, intercalada com períodos de sol entre nuvens.

Já para o domingo (2), a meteorologia segue com a mesma previsão de chuva, do Litoral à Zona da Mata, podendo chover de forma leve e passageira no Agreste e Sertão.

