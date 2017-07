Comunidade do Tabuleiro dos Negros volta a ter ambulância no Posto de Saúde

A preocupação do prefeito Marcius Beltrão e do Secretário de Saúde, Pedro Madeiro em atender de forma dinâmica os povoados com a oferta dos serviços de saúde da municipalidade tem avançado e chegado para as comunidades de forma mais rápida. Os pacientes da zona rural que reclamavam a demora nas consultas e exames em administrações passadas, hoje, vivem outra realidade com a prestação ágil da oferta dos serviços nas comunidades.

No final do primeiro governo o prefeito Marcius Beltrão entregou ambulâncias novas as associações de moradores de vários povoados, objetivando que os pacientes que precisassem de deslocamento tivessem a prestação de serviço. Para surpresa do gestor, quando iniciou seu segundo mandato, os veículos estavam completamente sucateados e os povoados sem o serviço de atendimento móvel que foi implantado por Marcius.

Esta semana os moradores do Povoado Tabuleiro dos Negros voltaram a contar com o serviço de ambulância no Posto de Saúde, quando por uma iniciativa do Secretário Pedro Madeiro, a ambulância que deixou de funcionar pela ação do tempo, foi recuperada e adequada para voltar a atender os moradores da comunidade quilombola.

“Não somos diferentes do resto do Brasil e enfrentamos problemas na saúde pública. Mas, em Penedo temos colocado gente em primeiro lugar e tratado o povo penedense com o respeito que merece ter de qualquer administração. Já com o aval do prefeito Marcius Beltrão, solicitamos o início de um processo licitatório para que num futuro próximo possamos comprar mais ambulâncias para atender outras comunidades da zona rural”, declarou Madeiro.

Fonte: Secom/PMP