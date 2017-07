Fiscalização do IMA flagra irregularidades no Agreste e Litoral Sul

Durante fiscalização do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA/AL) realizada nesta sexta-feira, dia 30, em Arapiraca, uma transportadora de resíduos foi autuada por deixar de destinar as embalagens de óleo lubrificante.

Segundo informações da assessoria de Comunicação do IMA, a multa aplicada à transportadora foi de R$ 5 mil. O estabelecimento recebeu, ainda, uma intimação para realizar a destinação das embalagens e apresentar os certificados de destinação final das mesmas.

Na quarta-feira (28), a equipe de fiscalização do órgão esteve em uma ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e com o Batalhão da Polícia Ambiental (BPA), no município de Piaçabuçu. Os fiscais interditaram e multaram uma carcinicultura e uma piscicultura implantadas sem licença ambiental.

Ainda na mesma operação conjunta, na terça-feira (27), as equipes de fiscalização apreenderam quatro passarinhos conhecidos como caboclinhos (Sporophila bouvreuil) e aplicada uma multa no valor de R$ 2 mil.

O IMA reforça que atividades de criação de animais silvestres, como os passeriformes, pode ser devidamente regulamentado por órgãos ambientais competentes, e, dessa forma, o criador amador fica isento de apreensões e multas. É importante frisar que os animais devem ser adquiridos de criadouros autorizados.

*Com assessoria