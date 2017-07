Governo do Estado e Casal vão investir R$ 19,5 milhões na região sertaneja

O Sertão algoano será uma das regiões mais beneficiadas pelo Plano de Investimentos da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) para 2017. Somente neste ano, os oito municípios integrantes do Sistema Coletivo regional receberão R$ 19,5 milhões, provenientes da cooperação mútua entre a empresa e o Governo de Alagoas.

Esses investimentos serão aplicados na recuperação e ampliação de sistemas de água, melhoria das estações elevatórias e reservatórios, implantação de captações no Canal do Sertão, recuperação e remanejamento de adutoras, implantação de redes de distribuição de água e aquisição de conjuntos de motobomba. Eles também valem para ampliação e melhorias em sistemas de esgotamento sanitário e demais serviços oferecidos pela Casal.

De acordo com o presidente da Companhia, Clécio Falcão, todos os municípios sertanejos atendidos pela empresa – Água Branca, Canapi, Delmiro Gouveia, Pariconha, Inhapi, Mata Grande, Olho d’Água do Casado e Piranhas – serão beneficiados.

Ao todo, serão investidos R$ 19,5 milhões, por meio do Governo do Estado e da Casal, dos quais R$ 9 milhões serão aplicados na ampliação e nas melhorias do sistema de abastecimento de água de Inhapi e R$ 10,5 milhões nos outros sete municípios.

“Muitas das obras já estão em andamento, enquanto outras serão iniciadas nas próximas semanas, de modo que todas sejam executadas até o final deste ano”, salientou Clécio Falcão.

O Plano de Investimentos da Casal para 2017 foi consolidado com a assinatura, no início deste mês, pelo governador Renan Filho, pela secretária de Estado da Infraestrutura, Aparecida Machado, e pelo presidente da Companhia, Clécio Falcão, do Convênio de Cooperação Mútua entre a empresa e o Governo do Estado. A medida prevê a utilização de recursos da ordem de R$ 100 milhões – R$ 50 milhões para cada uma das partes – em obras, serviços e ações de saneamento nos 77 municípios operados pela Casal.

Fonte: Agência Alagoas