Idosa morre e duas crianças ficam feridas após deslizamento de barreira em São Luís do Quitunde

Uma idosa de 65 anos morreu após o deslizamento de uma barreira na cidade de São Luís do Quitunde, região Norte de Alagoas, nesta sexta-feira (30). A vítima não teve a identidade revelada, porém, segundo as informações do Corpo de Bombeiros, duas crianças ficaram feridas.

Segundo informações, a idosa estava na casa com os netos quando uma parte da residência cedeu.

De acordo com os Bombeiros, os militares chegaram ao local, mas a ocorrência já havia sido atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) que levou as três pessoas para o hospital.

Os Bombeiros interditaram a área e chamaram a Defesa Civil, já que duas casas ao lado da residência que desabou apresentavam risco de queda.

Fonte: CadaMinuto