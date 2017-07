Após arbitral, presidente do Penedense fala sobre a preparação do time para a Segundona

O Programa Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco entrevistou o presidente do Sport Club Penedense, Valdemir Santos, que falou da preparação do time para a disputa da 2ª divisão do Campeonato Alagoano 2017. No último dia 28 de junho aconteceu o Arbitral na FAF onde ficou definida a disputa da competição.

Na entrevista Valdemir fala sobre: o título de utilidade pública do futebol alagoano, os laudos exigidos pela FAF, a forma de disputa da competição deste ano e a preparação do time para a Segundona. Confira os áudios da entrevista abaixo:

LAUDOS

FORMA DE DISPUTA DA COMPETIÇÃO

TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA

PREPARAÇÃO DO TIME

por Redação