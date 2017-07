CRB confirma reação e vence terceira seguida

Após sofrer cinco derrotas consecutivas na Série B e de ter passado pela zona de rebaixamento, o CRB voltou a vencer e ocupa hoje a quinta colocação geral da competição. O Galo emplacou uma sequência de vitórias, bateu os últimos três adversários: o ABC, o Paysandu e o Náutico, e está a seis pontos do primeiro colocado, o Juventude. Os jogadores, claro, estão felizes da vida com a atual fase do time.

– É importante, três vitórias consecutivas, era o momento que precisávamos; agora é descansar, dar sequência, sabemos que a Série B é um campeonato muito longo e com várias equipes qualificadas – avaliou Adriano.

Diego também está curtindo a boa fase do Galo, mas, ele não deixa de se preocupar. O lateral lembra que a Série B é uma competição difícil e que nesse momento todo cuidado é pouco.

– Uma arrancada boa, com três vitórias, sendo duas delas fora de casa, então é importante ter essa arrancada, ter esse momento que a gente está na tabela, em quinto lugar, e a gente tem que brigar ali. A gente não pode sair desse bolo porque, se sair, complica. A gente sabe que um jogo que perde volta para perto da zona de rebaixamento e não é isso que a gente quer – disse.

O CRB entra em campo novamente no dia 8 de julho, quando enfrenta o Boa Esporte. A partida vai ser no Municipal de Varginha, às 19h. O GloboEsporte.com acompanha tudo em Tempo Real.

Fonte: Globoesporte