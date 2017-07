Após seis rodadas, ASA se reencontra com a vitória ao bater Botafogo-PB por 2×1

Após seis rodadas, o ASA se reencontrou com a vitória na tarde deste domingo. E não foi uma vitória qualquer porque superou o vice-líder Botafogo-PB e, além disso, fez o Gigante se distanciar mais ainda das últimas colocações do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C.

A vitória por 2×1 sobre o Bota-PB faz o ASA somar agora 9 pontos, enquanto que os dois últimos colocados – Moto Club e Salgueiro – estão com 5. O Bota-PB parou nos 14 pontos, mas segue no G4.

Leandro Kível foi o goleador da partida, com dois gols. Aliás, o atacante do ASA é agora o artilheiro isolado da Série C 2017, com cinco gols assinalados. Descontou para o Botafogo-PB o também atacante Rafael Oliveira.

A última e única vitória até aqui do ASA na competição foi contra o Remo, na 2ª rodada. A que se encerra na noite deste domingo é a 8ª.

Na próxima rodada – a última da série dos jogos de ida -, o ASA vai a Aracaju para enfrentar o Confiança na segunda-feira, dia 10, às 20h30. Já o Botafogo volta para João Pessoa para receber a visita do Sampaio Corrêa no domingo, dia 9, às 16h.



Fonte:Gazetaweb