Atentado em bar deixa dois feridos em Teotônio Vilela

Duas pessoas ficaram feridas após um atentado registrado na madrugada deste domingo (02), em Teotônio Vilela, no Agreste alagoano.

De acordo com informações repassadas pelo 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), as vítimas estavam em um bar na localidade quando dois homens em uma motocicleta de cor azul se aproximaram do estabelecimento e efetuaram os disparos.

José Renato França dos Santos, de 18 anos e Gesivaldo Ferreira dos Santos, de 25, foram baleados e socorridos por populares até a Unidade de Emergência do Agreste (UE).

Fonte: AL24horas