CSA marca no fim do segundo tempo, segue na liderança e afunda o Salgueiro na lanterna

O CSA manteve a liderança num jogo especial, dificílimo no Estádio Cornélio de Barros. O primeiro tempo neste domingo foi do Salgueiro, mas o goleiro Cajuru defendeu até um pênalti, e o time alagoano se segurou. A etapa final foi bem diferente. O Azulão melhorou, criou chances e Michel fez o gol da vitória aos 41 minutos. Com 1 a 0 no placar, o CSA segue na ponta do Grupo A, agora com 17 pontos. O Carcará continua na lanterna da chave, com cinco.

Os times têm agora uma semana de descanso. Domingo, o Azulão recebe o Cuiabá, às 16h, no Rei Pelé, em Maceió. O Salgueiro vai jogar em Belém, também no domingo, às 18h. O adversário é o Remo.

Fonte: Globoesporte