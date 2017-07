Para driblar burocracia, Seduc estuda conceder passe estudantil a alunos

Um problema que parece não ter fim para alunos de escolas públicas do Centro Educacional de Pesquisas Aplicadas (Cepa), em Maceió, é o impasse com os motoristas do transporte escolar. Desde 2015, o G1 vem noticiando protestos de alunos e de motoristas que prestam o serviço por causa de problemas no pagamento.

Os últimos aconteceram em maio e em junho deste ano, ambos prejudiciaram o trânsito na Avenida Fernandes Lima, a principal via da cidade.

Mas um projeto vem sendo estudado pela Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Seduc) para minimizar os transtornos causados aos estudantes, que ficam sem ter como ir às aulas quando os motoristas fazem paralisações em protesto: o Passe Estudantil.

Segundo o secretário-executivo da Secretaria de Estado da Educação, Sérgio Newton, a proposta é fornecer 44 passagens de ônibus urbanos por mês para alunos com mais de 14 anos irem à escola.

A medida, embora não contemple todos os alunos de escolas estaduais, seria uma alternativa ao problema, já que uma medida definitiva esbarra na burocracia dos trâmites da gestão pública.

“Após a finalização desse projeto, caberá ao secretário, em comum acordo com o governador, implantar de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade dos gestores”, afirmou Newton.

Segundo o secretário-executivo da Seduc, desde o começo do governo Renan Filho (PMDB), que são feitas várias tentativas para tentar resolver o problema e lançar uma licitação que contemple o transporte público escolar.

Já foram 4 contratos, sendo um de caráter emergencial. Newton lembra que o primeiro contrato foi uma herança do governo Teotônio Vilela, mas que acabou não homologado.

O segundo foi do início da gestão de Renan Filho, mas este também não foi homologado.

Quando surgiu um terceiro contrato, que ficou pronto em março deste ano, foi preciso corrigir pendências apontadas pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

“A PGE encontrou pendências e pediu para a gente regularizar. Essas pendências foram regularizadas agora, e nós estamos encaminhando para a Amgesp [Agência de Modenização da Gestão de Processos] para que ela possa enfim fazer a fase interna da licitação e depois fazer a parte externa, que é a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE)”, explicou o secretário-executivo.

Enquanto a licitação não é publicada, a Seduc busca medidas alternativas ao problemas. Além do passe estudantil, uma que já está em prática é o contrato emergencial de 180 dias com a cooperativa que atualmente presta serviços à secretaria. O pedido, segundo Newton, partiu do secretário de Educação, Luciano Barbosa.

Outra medida foi conceder autonomia para que os diretores de escolas públicas administrassem a verba para o serviço e fizessem por conta própria o contrato, pagamento e fiscalização do transporte.

É a Gestão Integrada de Transporte Escolar (Geite), que começou com 26 municípios, mas, segundo Newton, já acontece em mais de 80. O valor é de R$ 600 por ano para cada aluno.

A Seduc afirma que, mesmo que a licitação finalmente seja publicada e comecem os trâmites para o contrato definitivo do transporte escolar, alguns projetos vão continuar em vigor, como é o caso do passe estudantil.

“O passe só servirá para Maceió, os demais municípios seguem com o Geite”, afirmou Newton.

