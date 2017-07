Batalhão Ambiental desarticula campeonato de cantoria de pássaros em Penedo

Guarnições do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) encerraram um campeonato de cantoria de papa capins, durante a manhã deste domingo (02), no Povoado Cacimbinhas, pertencente ao município de Penedo.

No momento da chegada dos militares na competição clandestina, várias pessoas evadiram-se do local em direção à mata ao redor do ginásio de esportes onde era realizado o evento.

Foram encontrados vários pássaros no ginásio e outros foram localizados na vegetação próxima ao local, após perseguição e varredura nas proximidades.

Foram apreendidos 19 papa capins que estavam em cativeiro e não estavam registrados junto ao IMA/IBAMA, outros 05 possuíam registro e estavam devidamente cadastrados nos plantéis dos proprietários.

O organizador do evento foi encaminhado ao distrito policial por guardar animal silvestre sem autorização ou permissão para tal, sendo lavrado o termo circunstanciado de ocorrência.

Os animais foram encaminhados para o CETAS-IMA, localizado no IBAMA para triagem e posterior reintrodução a natureza.

Fonte: PM-AL