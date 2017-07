Detran/AL lança novo site institucional para melhor atender os usuários

Aperfeiçoar as tecnologias utilizadas para oferecer um melhor serviço aos usuários é um dos principais intuitos do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL). Com este objetivo, foi ao ar o novo site institucional do órgão, desenvolvido pela equipe de Chefia de Insfraestrutura Tecnológica e que possui melhorias significativas para o público.

Uma das principais mudanças é o novo layot, que apresenta uma maior facilidade para o usuário identificar os serviços que deseja acessar, com mais praticidade e agilidade, localizado na parte superior da tela, onde só é necessário preencher os dados para iniciar o acesso.

O novo site também foi desenvolvido com ênfase nos serviços disponíveis, que são aproximadamente 50, entre veículos, habilitação e infração, para gerar ainda mais comodidade ao usuário, sem que ele precise sair de casa para resolver o que deseja.

De acordo com o servidor da Chefia de Infraestrutura Tecnológica do órgão, Ewerton Silva, o trabalho em equipe durante meses para desenvolver o novo site foi fundamental para o resultado alcançado.

“O novo site segue o padrão oficial do Governo de Alagoas, e como o Detran é um órgão que presta serviços à população, ele foi desenvolvido para dar mais conforto ao usuário. De maneira mais ágil, ele pode navegar pelos serviços de sua escolha e realizar os procedimentos necessários”, enfatizou servidor.

Fonte: Agência Alagoas