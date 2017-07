Renan Filho diz que espera fim das chuvas para devolver recursos federais

O governador Renan Filho (PMBD) declarou, na tarde desta segunda-feira (3), que espera o fim da quadra chuvosa em Alagoas para devolver os cerca de R$ 13 milhões que o Estado recebeu com o objetivo de ofertar ajuda às vítimas das chuvas. Em solenidade no Palácio República dos Palmares, o chefe do Executivo destacou que, apesar de alguns dias de trégua, as chuvas voltaram a cair sobre Alagoas, provocando destruição e deixando mais famílias desabrigadas.

Nesta segunda, no palácio, Renan anunciou o investimento de R$ 400 milhões para obras de esgotamento sanitário nos bairros do Farol, Benedito Bentes e região.

De acordo com Renan Filho, as equipes de assistência às vítimas trabalharam desde a última sexta-feira em diversas ações para socorrer alagoanos que foram atingidos em ocorrências como deslizamentos de barreiras. O peemedebista reforçou que muitas doações já foram feitas, razão pela qual, até o momento, o montante (R$ 13 milhões, anunciados durante visita do presidente Michel Temer a Alagoas) ainda não foi empregado em ações emergenciais.

“Como todos estão vendo e assistindo, voltou a chover forte no estado de Alagoas. E com o grande volume de chuva, alguns novos estragos foram registrados ao longo dos últimos dias, principalmente nas cidades margeadas por rios e lagos. Neste período de quatro dias, contabilizamos diversos casos de pessoas que ficaram sem casa ou que precisaram ser removidas, em virtude do volume de água. Então, neste momento, acredito não ser prudente devolver os recursos. Vamos aguardar um pouco mais e, assim que acabar as chuvas, efetuaremos a devida devolução”, expôs Renan.

Esgotamento Sanitário

E a solenidade desta tarde no Palácio República dos Palmares marcou anúncio, pelo governador Renan Filho, de investimento na ordem de R$ 400 milhões para a realização de duas grandes obras de esgotamento sanitário em Maceió.

Uma delas será a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em um terreno dentro do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada (59 BIMTz), no bairro do Farol. O recurso também será empregado em obras de saneamento básico, com a implantação de tubulação e construção de estações elevatórias. A previsão de conclusão das obras é de 1 ano.

A segunda obra será a reconstrução da ETE do Benedito Bentes, hoje desativada. Orçada em R$ 200 milhões, ela deverá beneficiar, quando concluída, a população do complexo habitacional e toda a região do Tabuleiro dos Martins.

“São obras que vão beneficiar milhares de maceioenses, e esperamos que, nos próximos quatro anos, Maceió já alcance 70% de cobertura sanitária. Nos últimos 15 anos, o Estado só havia investido R$ 50 milhões. Desde que assumi, meu compromisso foi o de ampliar tal investimento porque isso reflete diretamente na saúde da população. De uma só vez, o estado vai investir R$ 400 milhões”, disse.

Privatização

E na mesma solenidade, o presidente da Casal, Clécio Falcão, foi questionado pela Gazetaweb sobre a possibilidade de privatização da Companhia de Saneamento de Alagoas. À reportagem, Falcão recordou que, ainda em 2015, o governo retirou da Assembléia Legislativa do Estado (ALE) o projeto de lei que colocava à venda as ações da companhia, razão pela qual “o governo não mais tem interesse em privatizá-la”.

Ainda segundo Clécio, exemplo disto é que o governo tem investido, anualmente, na modernização da companhia, citando os recursos para a construção da ETE do Farol, sendo R$ 150 milhões oriundos dos cofres do Governo de Alagoas e R$ 50 milhões dos cofres da Casal.

Fonte: Gazetaweb