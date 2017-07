Bope faz varredura em presídio e apreende armas e drogas

A preocupação em desarmar os reeducandos do sistema prisional de Alagoas e impedir o uso de drogas e celulares tem resultado em operações constantes nos presídios. Nesta terça-feira, 4, equipes do Bope e agentes penitenciários realizaram mais uma das chamadas varreduras no Cyridião Durval, que resultaram na apreensão de armas artesanais e uma quantidade de drogas não especificada.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Ressocialização e Inserção Social (Seris), esse tipo de operação tem sido realizado periodicamente e tem surtido efeito. A cada nova varredura, uma quantidade menor, de armas e drogas, é encontrada. A secretaria opta por não divulgar tais números.

A assessoria informa ainda que durante essas operações, os reeducandos são retirados das celas, colocados em pátios, enquanto policiais e agentes realizam a revista pessoal e varredura nos módulos. A partir da localização das armas e drogas é aberto procedimento administrativo e disciplinar para apurar as responsabilidades. Esse tipo de ilícito pode ocasionar sanções como acréscimo de pena e transferência de unidade.

Fonte: AL24horas