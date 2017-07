CSA, CRB e mais oito clubes assinam manifesto de apoio a Copa do Nordeste

Depois da desfiliação dos clubes pernambucanos Sport e Náutico da Liga do Nordeste, os dois maiores clubes alagoanos, CSA e CRB assinaram, nessa terça-feira (03), uma lista junto com outras oito equipes em que pedem o fortalecimento da Copa do Nordeste – maior campeonato regional do país retomado em 2013.

O medo dos times alagoanos é que com a saída inesperada de dois grandes clubes do cenário esportivo a competição deixe de existir ou perca força, já que existe ainda a possibilidade de saída do Santa Cruz-PE e de clubes do Ceará.

Tanto CSA quanto CRB se pronunciaram por meio de nota à imprensa em que lembra o sucesso comercial do torneio e a importância em gerar receita para todos os clubes nordestinos “De volta ao calendário de competições da CBF em 2013 e garantida inicialmente até 2022, a Copa do Nordeste é importante para o fortalecimento dos clubes da região. O sucesso do torneio é fruto da parceria entre a Liga do Nordeste, que gere a parte comercial, com direitos de transmissão, logística e patrocínios; a CBF, responsável pela parte técnica, incluindo tabela, arbitragem e julgamentos via STJD; e as federações, com suporte institucional”, diz a nota do clube regatiano.

Seguindo o mesmo caminho, o presidente do lado azul de Alagoas, Rafael Tenório, replicou a nota utilizada pelo Esporte Clube Vitória em que se manifesta favorável à continuidade da competição. O torneio é transmitido pelo canal Esporte Interativo. O presidente diz ainda que respeita a decisão tomada em reunião pelos clubes no dia 24 de março, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Entenda:

Os rivais pernambucanos anunciaram, na última segunda-feira (3), a desfiliação da liga responsável pela organização da Copa do Nordeste. O novo formato de disputa da Copa do Nordeste foi aprovado em maio, em assembleia da Liga do Nordeste, e contou com voto favorável da maioria dos clubes. Serão 12 times garantidos na fase de grupos, com outros oito disputando quatro vagas numa seletiva. Os clubes de Pernambuco se abstiveram, e na sexta-feira passada, Sport e Náutico assinaram a ruptura, vindo a oficializar o desligamento pelo site oficial do Sport. Ambos os times contestam o valor da cota de participação e calendário, como não foram atendidos resolveram pelo desligamento.

O presidente do Sport, Arnaldo Barros, em coletiva de imprensa chegou a declarar que a competição nos moldes atuais é “economicamente inviável” e busca nos bastidores reunir clubes para formar uma nova competição administrada somente pelos clubes.

Veja a lista dos times que assinaram:

ABC Futebol Clube

América Futebol Clube

Associação Desportiva Confiança

Botafogo Futebol Clube

Ceará Sporting Club

Centro Sportivo Alagoano (CSA)

Clube de Regatas Brasil (CRB)

Esporte Clube Bahia

Fluminense de Feira Futebol Clube

Treze Futebol Clube

Fonte: AL24horas