OAB divulga resultado final do XXII Exame de Ordem

O resultado final do XXII Exame de Ordem foi divulgado nesta terça-feira (4) no site da FGV Projetos. O exame é organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Ser aprovado no exame é requisito fundamental para que o profissional possa exercer a advocacia. Sem o registro na OAB, ele fica impedido de atuar como advogado. A prova é aplicada em duas fases e em três edições anuais.

Segundo os organizadores, mais informações sobre o Exame de Ordem podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail examedeordem@fgv.br.

Calendário do próximo exame

XXIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO

Inscrições: já encerradas

Pagamento: até 6 de julho

1ª fase (Prova Objetiva): 23/07

2ª fase (Prova Prático-Profissional): 17/09

Fonte: G1