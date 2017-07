Prefeitura realiza 7ª chamada dos aprovados no PSS da Secretaria de Saúde de Penedo

O Secretário Municipal de Saúde de Penedo, Pedro Hermann Madeiro, no desempenho de suas atribuições e em conformidade com o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado, Edital n°. 01/2017 e do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, de 26 de maio de 2017, ambos publicados no Diário Oficial de Penedo, resolve fazer a Convocação para a 7ª Chamada do Processo Seletivo. Os candidatos abaixo relacionados, obedecendo a ordem classificatória, geral, deverão comparecer no local e datas abaixo indicado, para apresentação da documentação necessária para a contratação temporária, conforme item 9 do Edital e os documentos abaixo relacionados:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:

a) 01 (uma) foto 3×4; b) 02 Cópias da Carteira de Identidade; c) 02 Cópias do C.P.F; d) 02 Cópias o Título de Eleitor; e) Certidão de Quitação Eleitoral emitido pela internet; f) 02 Cópias de Certificado de Reservista, para o sexo masculino; g) 02 Cópias da Carteira de Trabalho; h) 02 Cópias do Cartão PIS/PASEP (não possuindo, anotar o número de identificação); i) 02 Cópias do Comprovante de Escolaridade; j) 02 Cópias do Registro no Conselho Regional de acordo com a categoria; k) 02 Cópias do Comprovante de Residência recente; l) 02 Cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento; m) 02 Cópias da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; n) 02 Cópias do Cartão de vacinação dos filhos menores de 5 anos; o) Declaração de não acúmulo de cargo; p) Abertura de conta corrente junto à Caixa econômica (02 cópias do cartão) q) Curriculum Vitae

Alertamos que a não apresentação da documentação implica na desclassificação do candidato.

Data da Entrega dos documentos: 05, 06 e 07/07/2017.

Local: Centro de Saúde III (antigo SESP), localizado na Praça Clementino do Monte s/n – Centro Histórico – Penedo/AL.

Horário: 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h

TÉCNICO EM RADIOLOGIA CLASSIFICAÇÃO NOME 9º Jane Kelly Farias de França

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.

Penedo, 04 de julho de 2017.

Pedro Hermann Madeiro

Secretário Municipal de Saúde