PRF reduz quadro de servidores em Alagoas após diminuição orçamentária

O comando da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Alagoas decidiu em reunião realizada na tarde desta quarta-feira, 5, diminuir o quadro de servidores terceirizados e estagiários, além de suspender e diminuir a prestação de alguns serviços devido ao contingenciamento orçamentário anunciado hoje. Unidades também funcionarão em novo horário.

Impostas pelo Decreto 9.018/17, de 30 de março de 2017, que dispõe sobre programação orçamentária e financeira do Poder Executivo Federal para 2017, o contingenciamento temporário limita a aquisição de combustível, manutenção e diárias de policiais. Por isso, foram escolhidas as seguintes medidas para adequação à nova realidade orçamentária:

As opções foram discutidas e buscam diminuir o prejuízo no atendimento de ocorrências emergenciais, priorizando atendimento de acidentes com vítimas, auxílios que sejam de competência exclusiva da PRF e enfrentamento a ilícitos.

Todas as Unidades Operacionais de Polícia (UOP) da PRF em Alagoas permanecerão abertas e a alteração de horário de funcionamento da Sede e Delegacias passarão a valer a partir da segunda-feira, 10 de julho.

Em nota a PRF disse ainda que em conjunto com Ministério da Justiça e Segurança Pública, já está em tratativas com Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para uma célere recomposição do orçamento e consequente reestabelecimento dos serviços e normalização da atuação da instituição.

