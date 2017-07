Testemunha reconhece e ladrão é preso em flagrante em Arapiraca

Militares do 3º BPM de Arapiraca prenderam um suspeito de roubo em flagrante nesta terça-feira, 4, após testemunha fazer reconhecimento.

A guarnição estava fazendo rondas pelo bairro Santa Esmeralda quando foi informada por uma testemunha de um roubo que acabara de acontecer. Após buscas, um indivíduo foi capturado e reconhecido por uma das vítimas.

No momento da abordagem o suspeito, identificado como Claudomiro Ferreira da Silva, de 20 anos, não estava com nenhum objeto roubado, mas acabou confessando a autoria do crime e mostrando onde a arma de calibre 32, usada no delito, estava escondida.

Ambas as partes foram conduzidas para a central de polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.

