Banco do Brasil de Penedo convoca 21 futuros beneficiários do Conjunto Velho Chico II

A data de entrega dos 245 imóveis do Conjunto Velho Chico II vai acontecer na próxima sexta-feira, 14. Dos aptos para assinar contrato, apenas 21 nomes ainda estão com pendências. O Banco do Brasil solicita que compareçam na próxima segunda, 10, para sanar divergências.

Os futuros mutuários que constam na lista devem se dirigir à agência bancária que fica localizada na Avenida Duque de Caxias, Centro, munidos dos documentos originais: identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento e os mesmos documentos do cônjuge (se for o caso).

CPF – BENEFICIÁRIO

008.710.994-89 – ANA LIDIA SANTOS

015.897.704-12 – ANA LUCIA DA SILVA

127.709.947-27 – CRISTIANA VIEIRA COSTA

052.709.704-73 – EDILENE DOS SANTOS

035.543.754-62 – ERINALDO FERREIRA DA SILVA

068.996.454-40 – GENILVA DE OLIVEIRA

082.887.294-52 – GEOVANIA MARTILIANO DOS SANTOS

888.646.774-53 – GILSONIA DOS SANTOS SILVA

228.759.748-40 – GILVANETE SANTOS GOMES

122.479.724-89 – IOLANDA DA SILVA SANTOS DE OLVEIRA

096.195.024-26 – LEILANE DOS SANTOS CORREIA

048.760.444-06 – LIDIANE MARIA DOS SANTOS SILVA

816.673.705-10 – LUCIANA DOS ANJOS

083.111.934-95 – MARCELA FERNANDES DE OLIVEIRA

616.270.034-87 – MARIA LUCIENE DOS SANTOS

776.383.604-00 – MARIA NADJA DA SILVA SANTOS

106.768.264-31 – MARTA SANTOS SILVA

068.002.714-97 – RAQUEL FERNANDES SANTOS

075.922.544-33 – ROSIENE DA SILVA FIDELIS

085.477.604-40 – SILVANEIDE DUARTE SANTOS SILVA

073.883.634-67 – ZELITA SOUZA RODRIGUES

Por Roberto Miranda