Convocação de professores de escolas indígenas começa na próxima semana

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) inicia na próxima semana a convocação dos professores classificados no processo seletivo de professores temporários para as escolas indígenas da rede estadual. O resultado final foi divulgado no Diário Oficial do Estado do dia 30 de junho e a lista dos convocados estará disponível por meio do link www.sigepro.educacao.al.gov.br/seleção/.

O processo contempla as unidades indígenas integradas às 3ª, 5ª, 11ª e 12ª Gerências Regionais de Educação (Geres), as quais estão localizadas, respectivamente, em Palmeira dos Índios, Arapiraca, Piranhas e Rio Largo. O resultado da 9ª Gere, pertencente à região de Penedo, será publicado posteriormente.

Os convocados deverão comparecer às respectivas Gerências Regionais de Educação (Geres) para efetivação da contratação e munidos dos seguintes documentos: titulação declarada, documentos pessoais (RG, CPF, título de eleitor com comprovação de quitação, carteira de reservista em caso masculino, PIS/PASEP ou NIT) e comprovante de conta salário na Caixa Econômica Federal, operação 3700, no CNPJ da Secretaria de Estado da Educação nº 12.200.218/0001-79.

Foram ofertados cargos de auxiliar de sala e professores dos anos iniciais, Ciências, Química, Matemática, Biologia, línguas Portuguesa e Inglesa, Geografia, Educação Física, Filosofia, Ensino Religioso, História e Arte, para unidades indígenas de todo o estado.

Segundo a comissão, a seleção terá validade de dois anos, sem prorrogação.

por Manuella Nobre/Agência Alagoas