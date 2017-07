Governo do Estado leva obras estruturantes a Porto Real do Colégio

O governador Renan Filho participou, na manhã desta sexta-feira (7), das comemorações pela passagem dos 141 anos de emancipação política de Porto Real do Colégio, a 180 km de Maceió, no Baixo São Francisco. Ao lado do prefeito do município, Aldo Popular e do senador Renan Calheiros, ele inaugurou obras, fez a entrega de uma ambulância e anunciou novos investimentos.

“Em Porto Real do Colégio, melhoramos o abastecimento de água nas zonas urbana e rural, perfuramos poços artesianos e estamos asfaltando a cidade”, afirmou Renan Filho.

O prefeito do município agradeceu ao governador e ao senador Renan Calheiros pelos investimentos em obras estruturantes executadas em Porto Real do Colégio.”Nossa cidade hoje é outra cidade. Em seis meses de mandato, fizemos mais do que os outros prefeitos em 12 anos. É como o governador Renan Filho no Estado de Alagoas: fez mais em dois anos e meio do que todos os outros em 20 anos”, declarou Aldo Popular.

Renan Filho afirmou que sempre estará ao lado do município, auxiliando a gestão, e anunciou novos investimentos.

“O senador Renan destinou recursos para a construção de uma estrada importante, que liga o município de Olho D’Água Grande até a BR-101. A rodovia será uma nova rota para quem deseja chegar a Arapiraca de forma mais rápida. Nos próximos dias, vamos entregar a estrada e quando estiver entregue eu vou autorizar toda a recuperação da rodovia de Olho D’Água Grande, passando por Campo Grande, por Girau do Ponciano, por Lagoa da Canoa até Arapiraca. E também vamos melhorar o asfalto entre as cidades desta região. Estamos planejando, ainda, uma ligação de São Braz a Olho D’Água Grande. Todas essas demandas daqui estão em nossas cabeças e serão trabalhadas”, garantiu Renan Filho.

O governador, o senador Renan Calheiros e o prefeito de Porto Real do Colégio inauguraram a obra de restruturação do sistema de abastecimento de água do município, a Academia de Saúde João Belarmino de Oliveira, a implantação de pavimentação asfáltica de ruas centrais, a Unidade Básica de Saúde (UBS) e o Centro Administrativo Olavo Calheiros Novaes.

Renan Filho fez, ainda, a entrega de uma ambulância à Secretaria Municipal de Saúde. Participaram, também, do aniversário de 141 anos de Porto Real do Colégio: o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), Hugo Wanderley; o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura, Álvaro Vasconcelos; o deputado estadual, Dudu Holanda, o deputado federal Pedro Vilela, prefeitos de municípios da região, vereadores, dentre outras autoridades.

Fonte: Agência Alagoas