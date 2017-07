IMA/AL realiza ação de fiscalização na praia de Pontal do Coruripe

Em atendimento à demanda do Ministério Público federal (MPF), a equipe de fiscalização do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA/AL) realizou operação na quarta (5) e quinta-feira (6), para identificar irregularidades e tomar as devidas providências na praia do Pontal do Coruripe, localizada no município de Coruripe.

O maior problema identificado foi a construção de muros de contenção na areia da praia, sem qualquer tipo de licença ambiental, o que pode significar também a não observância das medidas ambientais necessárias para esse tipo de obra.

Ao todo foram lavrados doze autos de infração, cada um deles no valor de R$ 12.145,00. As penalidades foram aplicadas para proprietários de residências e empreendimentos turísticos.

Além disso, o proprietário de uma pousada em construção foi autuado, com multa também no valor de R$ 12.145,00, e recebeu um termo de embargo por falta de licença ambiental.

A ação foi realizada em parceria com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

Fonte: Agência Alagoas