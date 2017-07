Marcius Beltrão recebe diretores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo

Na última semana o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão (PDT), anunciou o reajuste salarial de 7,64% para os professores. Buscando debater o aumento, o chefe do Executivo recebeu nesta quarta-feira, 05, os diretores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem) e os vereadores José Carlos Vicente, Ernande Pinheiro, Júnior do Tó e Fagner Matias.

Foram várias pautas colocadas em discussão, sendo a principal: o reajuste da Educação. A presidenta Ana Flávia agradeceu a proposta da prefeitura. Porém, afirmou que o sindicado vai fazer uma contraposta, propondo o reajuste por graduação e especialização.

Ainda durante o encontro, os diretores do Sindspem também solicitaram ao Município dados referentes à folha salarial da Educação. O gestor de Penedo lembrou que “todas as informações referentes aos pagamentos estão disponíveis para consulta pública no Portal da Transparência no site http://penedo.al.gov.br/. Basta acessar”.

“Se existe gestor comprometido com o povo de Penedo e o servidor público, com certeza um deles é este que vos fala. Desde janeiro de 2013 estamos cumprindo rigorosamente nossos compromissos, incluindo folha salarial. E também iniciamos a quitação dos salários atrasados da gestão anterior. Sei que podemos dialogar, sem que envolvam questões políticas. De antemão, afirmo que estamos abertos ao diálogo, buscando sempre o bem estar do funcionalismo público”, garantiu Marcius Beltrão.

Até a próxima semana, os diretores do Sindspem vão oficializar a contraposta de reajuste salarial aos professores. Assim, Marcius Beltrão disse que vai analisar os números e dentro do prazo hábil, responderá aos pleitos da categoria.

Fonte: Secom/PMP