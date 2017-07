Governo garante redução de carga horária para pais de crianças com deficiência

Na próxima segunda-feira, 10, o governador Renan Filho envia à Assembleia Legislativa do Estado (ALE), o projeto de lei que estabelece a redução da jornada de trabalho para pais e cuidadores de crianças com deficiência.

A medida corrige uma falha aprovada ateriormente no projeto, pelo Legislativo, que fez com que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) considerasse a matéria inconstitucional. Segundo o secretário executivo do Gabinete Civil de Governo, Adrualdo Catão, o governador foi impedido de sancionar o projeto devido a “vício de iniciativa” em sua origem.

“O governador Renan Filho é totalmente favorável à redução da carga horária de responsáveis por crianças com deficiência. Mas o projeto aprovado pela ALE apresentava vício de iniciativa, que acontece quando uma matéria que interfere na administração do Executivo tem origem em qualquer outra instância que não seja o próprio Executivo”, explicou o secretário.

“Na segunda-feira, outro projeto com o mesmo teor e sem riscos de ser considerado irregular no futuro será enviado ao Legislativo, garantindo esse direito aos trabalhadores que cuidam de crianças com deficiência”, disse Catão.

O veto ao projeto de lei que teve origem na Assembleia Legislativa foi publicado na edição de sexta-feira (7) do Diário Oficial do Estado alertando que “a iniciativa de lei que dispõe sobre a organização administrativa, serviços públicos, pessoal da administração do Poder Executivo e regime jurídico de servidores públicos é de competência exclusiva do governador do Estado

Fonte: Agência Alagoas