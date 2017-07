Por turbidez na água, Casal interrompe abastecimento em Piaçabuçu

O abastecimento de água na cidade de Piaçabuçu está suspenso por tempo indeterminado. A decisão foi tomada na sexta-feira (07), com o fechamento dos registros. O nível de turbidez admitido através da medição do Índice de Qualidade das Águas (IQA) é de no máximo 0,08w. Em Piaçabuçu esse número já chega a 0,15w.

Na última quinta-feira (06), a Casal já havia emitido nota relatando que a Companhia buscava por uma alternativa para restabelecer o tratamento na cidade, cujo abastecimento já havia sido interrompido naquela mesma data.

Leia nota na íntegra:

A elevada turbidez da água do rio São Francisco está dificultando o tratamento e impossibilitando a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) de manter a regularidade no abastecimento de Piaçabuçu.

Engenheiros químicos e técnicos da empresa estão procurando alternativas para restabelecer o tratamento e a distribuição da água. De acordo com a Unidade de Negócios Serrana, da Casal, a previsão é de que, nas próximas 48 horas, a situação esteja regularizada.

O alto volume de chuva é o principal fator da turbidez da água do Velho Chico.

Fonte: AL24horas