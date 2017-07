Prefeitura de Santana do Ipanema divulga programação do Festival da Juventude

A Prefeitura de Santana do Ipanema divulgou, na manhã desta quinta-feira (6), a programação oficial da 55ª edição do Festival da Juventude, que será realizado nos dias 14, 15 e 16 deste mês.

Segundo a programação, no primeiro dia do evento, as bandas que vão ser apresentar são Jonas Esticado, Jorge de Altinho e Gil Mendes. Já no segundo dia, Luan Estilizado, Cavaleiros do Forró, João Victor e Dany Carvalho são as atrações que irão se apresentar.

O “evento jovem”, que de acordo com a prefeitura é o melhor de Alagoas, será encerrado com os shows de Zezé di Camargo e Luciano, Márcia Fellipe, Wallison Maicon e Arly Cardoso. A festa terá o apoio do Governo do Estado.

Fonte: Correio Notícia