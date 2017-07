Atentado a bala deixa dois feridos em São Sebastião

Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para a Unidade de Emergência do Agreste na noite deste sábado, 8, no sítio Flexeiras, em São Sebastião, no agreste alagoano.

A polícia foi acionada e encontrou as vítimas ainda no local do crime. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do suspeito.

As vítimas foram socorridas e atendidas no hospital da cidade e, logo após, encaminhadas ao Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

Qualquer denúncia que leve a polícia ao suspeito no crime pode ser realizada através do 181 – o sigilo é garantido pela Segurança Pública de Alagoas e o denunciante não precisa se identificar.

com Já é Notícias