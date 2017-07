Concursos realizados em Alagoas estão entre os investigados na Operação Gabarito

Concursos realizados em Alagoas estão na lista de investigação da Polícia Civil da Paraíba que tenta esclarecer a ação de uma quadrilha responsável por fraudes em concursos públicos. A relação dos concursos públicos investigados pela PC foi divulgada neste domingo, 9.

Em sua quarta fase, foram identificados 93 concursos e apenas 81 foram divulgados em uma lista que pode ser conferida ao final do texto, os demais estão sendo investigados em sigilo. A quadrilha, que conta com aproximadas 31 pessoas, foi descoberta pela PC da Paraíba que coordenou uma operação em maio que resultou em 19 prisões.

São investigados os concursos realizados, entre eles os que aconteceram em Alagoas, os concursos da Universidade Federal de Alagoas os de 2012 e 2016, o do Instituto Federal de Alagoas de 2012 e 2017, o da Prefeitura de Maceió, em 2017.

Informações do delegado de Defraudações e Falsificações (DDF) de João Pessoa, Lucas Sá, responsável pelas investigações, destacou ao G1 que o esquema criminoso consistia na venda de um ‘kit completo de aprovação’ que custava até 10 vezes o valor do salário do cargo almejado.

Confira lista dos concursos investigados na Operação Gabarito:

2005 – CBTU João Pessoa

2006 – Câmara Municipal de João Pessoa – Funiversa

2008 – Polícia Militar da Paraíba – Comvest/UEPB

2008 – Fundac-PB – Cespe

2009 – Polícia Civil do RN – Cespe

2010 – Guarda Municipal de Cabedelo – IBFC

2010 – Detran-RN – Fundação Getúlio Vargas/FGV

2011 – Concurso da Coperve – IFPB

2012 – Guarda Municipal de Bayeux – Contemax Consultoria Ltda

2012 – Guarda Municipal de João Pessoa – IBFC

2012 – Prefeitura de Santa Rita – Asperhs

2012 – Concurso da UFAL – Fundepes

2012 – IFAL

2013 – CFO Bombeiros Paraíba – CPCon/UEPB

2013 – Concurso do IFPB – IFPB

2013 – TRT 19ª Região (Alagoas)

2013 – Departamento Penitenciário Nacional (Depen) – Cespe

2013 – ALPB – Assistente Administrativo – Fundação Carlos Chagas/FCC

2013 – Detran-PB – Funcab

2013 – Delegado da Polícia Federal

2014 – CFO PM Paraíba – Funape

2014 – Agente da Polícia Federal – Cespe

2014 – Polícia Civil do Distrito Federal

2014 – CFO Bombeiros Paraíba – IBFC

2014 – UEPB – CPCon/UEPB

2014 – TRT 13ª Região – Fundação Carlos Chagas/FCC

2014 – Concurso da Conab 1

2014 – Guarda Municipal de Recife

2014 – Polícia Rodoviária Federal – Cespe

2014 – Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho/PE

2014 – Agência Estadual de Regulação de Pernambuco (ARPE)

2015 – Ministério Público da Paraíba – Fundação Carlos Chagas/FCC

2015 – Concurso do IFPB – IFPB

2015 – UFPB – Coperve

2015 – TRE-SE – Fundação Carlos Chagas/FCC

2015 – Guarda Municipal de Vitória de Santo Antão/PE

2015 – Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe)

2015 – Prefeitura de Ipojuca/PE

2016 – Prefeitura de João Pessoa – Agente de Fiscalização – Quadrix

2016 – Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE

2016 – UFPE – Covest

2016 – TRE-PB – Fundação Carlos Chagas/FCC

2016 – Concurso Contemax – Contemax

2016 – IBGE – Fundação Getúlio Vargas/FGV

2016 – Ebserh – Hospitais Universitários – Instituto AOCP

2016 – Prefeitura Municipal do Conde – Advise

2016 – Prefeitura de Alhandra – Fiscal Tributário – Educa-PB

2016 – Polícia Militar de Pernambuco

2016 – Dataprev

2016 – Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

2016 – Guarda Municipal do Conde

2016 – Departamento Penitenciário Nacional (Depen)

2016 – HUAC

2016 – Anvisa

2016 – Enem 2016 – INEP

2016 – TRE-SP

2016 – CRM-PB

2016 – UNB – Professores

2016 – Auditor Fiscal do Piauí

2017 – Ebserh – HUAC – Instituto AOCP

2017 – Técnico Administrativo da UEPB – CPCon/UEPB

2017 – Ministério Público do Rio Grande do Norte – Comperve

2017 – Anvisa

2017 – IFAL

2017 – IFBA

2017 – Bombeiro Militar do Rio Grande do Norte

2017 – TRE-PE

2017 – TRE-SP – Fundação Carlos Chagas/FCC

2017 – Polícia Civil de Pernambuco

2017 – TRE- PE

2017 – UFBA

2017 – TRE 11ª Região (Amazonas) – Fundação Carlos Chagas/FCC

2017 – Prefeitura de Maceió (Alagoas) – Copeve

2017 – Concurso do TRF 2ª Região – Consulplan

2017 – TRF Rio de Janeiro

(ano não identificado) Polícia Civil do Piauí

(ano não identificado) Polícia Civil de Sergipe

(ano não identificado) Governo do Estado do Piauí

(ano não identificado) Agente Penitenciário do Ceará

(ano não identificado) Bombeiro Militar do Piauí

(ano não identificado) TRE – Roraima

Fonte: AL24horas