Edson Koll fecha o gol e garante empate do CRB contra o Boa Esporte

O CRB conquistou um ponto importante fora de casa, em empate diante do Boa Esporte em 0 a 0, na noite deste sábado (8), no Estádio Municipal de Varginha, em Minas Gerais. Em noite muito feliz do goleiro regatiano Edson Kolln, que segurou os ataques dos donos da casa, em partida válida pela 12ª rodada.

Com o resultado, o Galo manteve a sequencia sem derrotas, subindo para quatro partidas. Mas apesar da invencibilidade, o time acabou caindo três posições na tabela e agora está na 9ª colocação, ficando a três pontos do G4. Os donos da casa, também caíram três posições na classificação, e agora ocupam a 13ª posição.

Na próxima rodada, a equipe Alvirrubra vai receber o CRB, na noite da próxima terça-feira (11), no Estádio Rei Pelé, às 21h30. No mesmo dia, mas às 20h30, o Boa vai jogar fora de casa diante do América-MG.

