ENTREVISTA: PTC inicia projeto de resgate do Tênis em Penedo

O Penedo Tênis Clube, clube tradicional em Penedo, iniciou nesta semana um projeto a longo de prazo de resgate da prática esportiva do tênis. O diretor executivo do clube, Eduardo Regueira, deixou nas mãos de Luiz Gonzaga, um homem de grande respaldo no meio do esporte, para iniciar esse trabalho.

O objetivo do projeto é desenvolver o esporte nas crianças, jovens e adultos. Luiz Gonzaga esteve ao vivo no programa Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco e falou sobre esse projeto. Confira abaixo:

por Redação