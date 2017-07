Ex-BBB Nonô morre de câncer aos 72 anos em São Paulo

O ex-participante do Big Brother Brasil Noberto Carias dos Santos, o Nonô, morreu neste domingo (9) em São Carlos, interior de São Paulo. Ele esteve na nona edição do reality show.

Norberto lutava contra um câncer e morreu em casa, segundo informação do G1. O corpo foi enterrado nesta tarde no Cemitério Jardim da Paz.

Nascido em Bananal (SP), Nonô foi o segundo eliminado em sua edição no BBB, com 55% do voto popular – na época, o grande campeão foi Max Porto.

Formado em ciências contábeis, ele atuou como auditor fiscal tributário em São Carlos, onde morava desde 1983. Já aposentado, se dedicou ao teatro amador e também teve passagem pelo rádio.

Fonte: Correio24horas