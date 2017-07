Secretaria de Educação desenvolverá projeto ‘Alimentação Saudável’ também na sala de aula

Técnicos e coordenadores da Secretaria Municipal de Educação estiveram reunidos nesta sexta-feira, 07, no auditório do Instituto Federal de Alagoas – IFAL, onde participaram de um momento de orientações pedagógicas para o desenvolvimento em sala de aula do projeto “Alimentação Saudável – Comer bem para viver melhor”.

Participaram do encontro a nutricionista Carla Sampaio, a coordenadora Pedagógica, Maria Lúcia Pereira, a coordenadora de educação infantil, Maria Leonildes Rodrigues, a coordenadora da EJA e do projeto Horta, Catarina Sodó, além dos servidores Taciano e Berg, que participaram como orientadores de armazenamento e congelamento das frutas e hortaliças neste período de recesso escolar.

Professores de educação infantil e merendeiras da rede municipal, participaram de uma palestra com tema: “Alimentação Saudável”. O objetivo foi promover a consciência de que é na infância que os hábitos são formados e os alimentos apresentados nos primeiros anos terão impacto durante toda a vida.

“Além da família, a escola e a mídia exercem influência decisiva na formação dos hábitos e no consumo alimentar, por isso é na escola que a criança precisa ser orientada e estimulada a fazer uma alimentação saudável e desestimulada a consumir alimentos não saudáveis”, declarou a nutricionista Carla Sampaio.

por Assessoria