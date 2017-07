SEMED Penedo participa do I Encontro de Acompanhamento do Programa Escola 10

A Secretária Municipal de Educação Cintya Alves e a equipe de Articuladores de Ensino da SEMED- Penedo participaram na quinta-feira, 06 de Julho, em Arapiraca, do I Encontro de Acompanhamento do Programa Escola 10, no Ginásio da Escola Estadual Pedro Reis, onde educadores das 2ª, 4ª, 5ª e 9ª GERES apresentaram as primeiras evidências de avanços do Programa, que tem o objetivo de alavancar os índices educacionais da rede pública de ensino de Alagoas.

O Programa, que tem as ações direcionadas aos estudantes do ensino fundamental (3º, 5º e 9º anos), estabelece as seguintes metas: garantir que todos os alunos da rede pública estejam alfabetizados em Língua Portuguesa e Matemática até o final do 3º ano do ensino fundamental; reduzir os índices de analfabetismo, evasão escolar e distorção idade-série (atraso escolar); melhorar a aprendizagem de estudantes do 5º e 9º anos e aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Na oportunidade, as estratégias de aprendizagem bem como os projetos trabalhados pelas escolas municipais de Penedo foram apresentados ao Secretário Estadual de Educação Luciano Barbosa, onde foram entregues os materiais de apoio pedagógico para alunos dos 5º e 9º anos participantes do programa. O referido material tem o objetivo de trabalhar os descritores da Prova Brasil, no âmbito de Língua Portuguesa e Matemática, com vistas a garantir aos estudantes os direitos de aprendizagem e por consequência, a elevação dos indicadores municipais.

por Assessoria