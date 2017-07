Salários de servidores são liberados nesta terça-feira (11)

O Governo do Estado de Alagoas efetua nesta terça-feira (11) o pagamento dos salários dos servidores públicos referente ao mês de junho. Desta vez a remuneração contempla a segunda faixa salarial, ou seja, funcionários que possuem vencimentos acima de R$ 2.340,00.

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz/AL) informa, ainda, que o pagamento da primeira faixa salarial, com rendimentos de até R$2.340,00, foi realizado no último dia 29. Nesta data o valor depositado contou com o reajuste de 3,15%, conforme anunciado pelo governador Renan Filho, no último dia 13.

Fonte: Agência Alagoas