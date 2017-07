Um morre e outro fica ferido em acidentes com cavalo solto na AL-110

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em dois acidentes na madrugada desta segunda-feira, 10, com um cavalo solto em um trecho da AL-110, nas imediações da cidade de Coité do Noia, no agreste alagoano.

As informações dão conta que foram dois acidentes no mesmo local, com diferença de apenas minutos e teve como vítima fatal Alan Carlos dos Santos, 21 anos. Ele estava em uma motocicleta CG 160 preta, placa não informada.

Ele colidiu contra um cavalo solto que fazia passagem na rodovia. Na ocasião, ele caiu da motocicleta e teve morte instantânea antes do socorro.

Pouco minutos depois, ainda de acordo com populares, Antônio Ricardo, 32 anos, que estava em uma motocicleta CG 150 Fan, placa não informada, colidiu no animal já morto na estrada.

Ele teve escoriações e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para a Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

Fonte: AL24horas