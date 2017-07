AL recebe R$ 204 milhões em custeio e investimentos para o setor agrícola

O secretário da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura, Álvaro Vasconcelos, participou nesta terça-feira (11), na sede da Superintendência do Banco do Brasil, em Maceió, do lançamento oficial dos investimentos para a safra 2017/2018 do setor agrícola. Para Alagoas, o Banco anunciou que vai destinar R$ 204 milhões para custeio e investimentos.

O lançamento foi feito pelo superintendente do Banco do Brasil em Alagoas, Marcos Sanches, na presença de produtores, gestores e técnicos da área agrícola e do agronegócio. Destaque para redução das taxas em 1 ponto percentual para as linhas de custeio, investimento e comercialização da agricultura empresarial.

Pelos números apresentados para a safra 2017/2018, dos R$ 204 milhões, R$ 98 milhões para agricultura familiar, R$ 62 milhões para médios produtores e R$ 44 milhões para o agronegócio.

Para o secretário da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura, Álvaro Vasconcelos, o anúncio feito pelo banco é de grande importância para o setor agrícola de Alagoas, e os recursos para investimentos e custeio vão contribuir com o desenvolvimento do Estado.

“Além do apoio e incentivo que o governador Renan Filho tem dado ao setor agrícola, a parceria com o Banco do Brasil só vem a contribuir para o fortalecimento da diversificação das atividades agrícolas, bem como para o desenvolvimento de todos os segmentos do setor agrícola”, assegura o gestor da Seagri, Álvaro Vasconcelos.

O superintendente do BB em Alagoas, Marcos Sanches, destaca que graças à parceria com o Governo de Alagoas, os investimentos para a safra 2016/2017 superaram os recursos da safra 2015/2016. Segundo ele, enquanto em 2015/2016 foram utilizados recursos da ordem de R$ 150 milhões, na safra 2016/2017, foram investidos R$ 186 milhões.

Estiveram presentes ao evento o secretário adjunto da Seagri, Álvaro Otávio Machado, o presidente da Emater, Carlos Dias, Hibernon Cavalcante, técnico da Seagri, além dos superintendentes da Conab e do Ministério da Agricultura em Alagoas, Elizeu Rego e Alay Correia, respectivamente.

Fonte: Agência Alagoas