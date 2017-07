Governador assina ordem de serviço para construção da Casa do Estudante

O governador Renan Filho assinou, na tarde de segunda-feira (10), no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares, em Maceió, a ordem de serviço (OS) para a construção da Casa do Estudante de Santana do Ipanema, que vai beneficiar os alunos do Campus Sertão, pertencente à Universidade Estadual de Alagoas (Uneal).

Renan Filho recebeu no Salão de Despachos o reitor da Uneal, Jairo Campos, dentre outros diretores da Universidade.

“Trata-se da integralização de um trabalho que vai dar melhor bem-estar a nossos alunos do Campus Sertão e de toda a região atendidos pelos cursos de Zootecnia, Pedagogia e Biologia”, afirmou Jairo Campos.

Ao lado do reitor, o governador recordou os avanços alcançados nesta gestão e que beneficiaram servidores e estudantes da Uneal, a exemplo do Plano de Cargos e Salários e a elevação do custeio para a Universidade Estadual.

“Agora com a Casa do Estudante, vamos seguir avançando, melhorando o Campus de Arapiraca e prestigiando a Universidade que faz um grande trabalho e está ajudando Alagoas a avançar”, concluiu Renan Filho.

Fonte: Agência Alagoas