Marcius e Ronaldo vão aos poucos dando rumo para uma nova Penedo

Nesse início de mandato, o prefeito de Penedo, na sua reeleição, Marcius Beltrão(PDT) deu prioridade ao pagamento dos salários atrasados deixados pela administração Toledo Saldanha(DEM), o que ainda não havia sido concluído.

Quanto à infraestrutura da cidade,o vice prefeito peemedebista Ronaldo Lopes e o secretário Valmir estão à frente e tem muitas obras em andamento.

Lopes disse que a Marina está praticamente concluída. A requalificação do Largo de São Gonçalo bem adiantada, bem como a orla do Barro Vermelho.

O Teatro vai ser inaugurado em 15 de setembro. Muitas obras de calçamento e está começando a obra de recuperação do Chalé dos Loureiros, entre outros projetos.

Ronaldo Lopes assinalou que essas obras vão transformar a cidade de Penedo.

Com os engenheiros da empresa e da prefeitura, Ivo, Messias e Rodrigo, o vice prefeito Ronaldo Lopes( foto acima) esteve na obra de Requalificação do Largo São Gonçalo Garcia, que estar fazendo em parceria com o IPHAN.

Segundo Lopes, “estamos concluindo agora todas as etapas de escavação, concretagem e pavimentação de ruas e estacionamentos em paralelepípedos”. E acrescentou, “vamos trabalhar na finalização da colocação do piso em granito e iniciar a colocação da fiação elétrica,postes, arborização e mobiliário urbano.”

Nosso Centro Histórico vai ficar muito bonito, disse o vice prefeito Ronaldo Lopes

por Bernadino Souto Maior