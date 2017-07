Prefeito Marcius Beltrão entrega mais 245 unidades habitacionais nesta sexta-feira (14)

O Prefeito Marcius Beltrão Siqueira, o Vice-Prefeito Ronaldo Pereira Lopes e a Secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Maria Isabel Cabral Ernesto Bezerra, entregarão na próxima sexta-feira, dia 14, mais 245 unidades habitacionais que compõem o Residencial Velho Chico 2, localizado no Bairro Raimundo Marinho, parte alta da cidade de Penedo.

O Conjunto Habitacional que foi custeado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal e tem como órgão credor o Banco do Brasil, passou por uma rigorosa análise sendo feito um amplo trabalho social para que cada inscrito tivesse constatada a sua necessidade, sendo levados em consideração todos os critérios para que realmente houvesse a constatação da vulnerabilidade social dos selecionados.

A solenidade de entrega das unidades habitacionais acontecerá na próxima sexta-feira, 14, no referido residencial, a partir das 16 horas, sendo confirmadas para a ocasião, as presenças do Ministro do Turismo, Marx Beltrão, do Senador Renan Calheiros e do Governador do Estado de Alagoas, Renan Filho.

Fonte: Assessoria