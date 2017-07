Quadrilha é presa ao tentar arrombar supermercado em Junqueiro

Uma quadrilha que iria realizar o arrombamento a um supermercado foi presa, na madrugada desta terça-feira (11), em Junqueiro, no Agreste alagoano.

De acordo com informações repassadas pelo 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Jose Candido de Andrade Junior, de 35 anos, Valmir Barbosa de Araújo, de 38, Walter Lan Barbosa de Araújo, 36 e Eliandro Lima de Souza, de 41, foram presos em flagrante.

Os criminosos, todos oriundos de Pernambuco, estavam em um Volkswagen Gol, de cor preta e placa OYQ-6439, de Recife-PE. No interior do automóvel, a polícia encontrou celulares e diversos materiais que seriam utilizados no arrombamento do estabelecimento.

Entre os presos, pelo menos dois respondem por crimes de tentativa de homicídio e receptação.

Todo material foi encaminhado a 6ª Delegacia Regional de São Miguel dos Campos.

