Secretaria de Saúde centraliza distribuição de medicamentos no antigo prédio da Farmácia Popular

Após o Governo Federal determinar no último mês o fechamento do programa Farmácia Popular em todo o Brasil, a prefeitura de Penedo por iniciativa do Secretário Municipal de Saúde, Pedro Madeiro, resolveu transferir a Farmácia Central que antes era sediada no Centro de Saúde 3 (antigo SESP), para o prédio onde antes funcionava o programa federal Farmácia Popular ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A decisão do secretário atendeu ao anseio dos usuários do SUS em Penedo, sendo unificada a distribuição dos medicamentos com a junção da Farmácia Central e a Central Especializada de Assistência Farmacêutica (CEAF), unidades que abastecem e atendem as Unidades Básicas de Saúde do município e os pacientes que buscam mensalmente medicação controlada.

De acordo com o Coordenador de Assistência Farmacêutica, Ângelo Mendes, a iniciativa possibilitou que a agilidade no atendimento à população resultasse em maior comodidade e satisfação para todos os pacientes que antes precisavam buscar dois ou mais locais para ter toda a medicação necessária para o controle de doenças crônicas ou em uso para tratamento momentâneo.

“Podemos ressaltar que a ampliação do horário de funcionamento também foi algo que veio para somar positivamente. A partir de agora nós estamos atendendo das 8 às 19 horas, possibilitando que os pacientes possam ter a seu critério o horário mais cômodo para se dirigir ao CEAF ou a Farmácia Central, sendo no horário de almoço das 12 às 14 horas ou mesmo no período noturno”, ressaltou Ângelo Mendes.

