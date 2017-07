CRB vence o Figueirense dentro de casa e se aproxima do G4 da Segundona

O CRB venceu o Figueirense por 2 a 1, na noite desta terça-feira (11), no Estádio Rei Pelé, e chegou ao quinto jogo seguido sem perder na competição. Os gols da partida foram marcados por Élvis e Flávio Boaventura no primeiro tempo e na segunda etapa o Figueira descontou com o atacante Henan.

Com o resultado, a equipe regatiana chegou à 6ª colocação com 20 pontos, ficando a três pontos do G4. Já o Figueirense, segue na zona de rebaixamento, mas caiu uma posição e agora está ocupando a 18ª colocação.

No próximo sábado, o CRB enfrenta o Internacional, também no Estádio Rei Pelé, pela 14ª rodada da Segundona. E o Figueira terá pela frente o Brasil de Pelotas, fora de casa na sexta.

Fonte: Globoesporte