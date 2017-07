DER fiscalizou veículos que fazem transporte de turismo na AL-101 Sul

O Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas (DER-AL), em parceria com o o Procon e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), coordenou na manhã desta quarta-feira (12), blitz na Rodovia AL-101 Sul, no trecho entre a Massagueira e a Praia do Francês, em Marechal Deodoro.

O objetivo da operação era combater o transporte turístico clandestino. Nenhum veículo que realiza esse tipo de transporte foi flagrado de maneira irregular e todos contavam com a presença do guia turístico, que é obrigatória para execução do serviço.

Ao todo, 190 condutores foram abordados, entre veículos de passeio, motocicletas e de transporte de turistas. Foram emitidos 30 autos de infração, todos para veículos de passeio e a maioria pelo não uso do farol alto na Rodovia.

“É uma operação de grande importância para o Estado, porque tem como foco a averiguação desse tipo de transporte, que tem que estar regularizado e com a presença do guia turístico. Não encontramos nenhuma irregularidade, o que é um sinal de que as empresas que fazem esse tipo de passeio estão cientes das normas e isso traz benefícios como segurança e praticidade para quem visita Alagoas”, afirma César Fernandes Costa, chefe do núcleo de Transporte do DER/AL.

Fonte: Agência Alagoas