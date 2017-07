Penedense realiza jogo-treino no próximo sábado, 15, no Alfredo Leahy

O Sport Club Penedense já começou sua preparação visando a disputa do Campeonato Alagoano da 2ª divisão 2017, que tem início no mês de setembro. Os trabalhos estão sendo realizados no estádio Dr. Alfredo Leahy nos dois períodos do dia.

A parceria firmada entre o clube e o empresário Renato, de Sergipe, muito questionada pelos torcedores ribeirinhos, estava a todo o vapor. Trabalhos de recuperação de algumas instalações do clube estão sendo feitas; cerca de vinte jogadores oriundos de Sergipe e outros estados estão trabalhando no Penedense e a contratação de um técnico, conhecido como Alexandre Santos, são algumas das ações que estão sendo realizadas em prol do Sport Club Penedense.

Após 15 dias de treinamentos, os jogadores irão colocar em prova toda preparação que vem sendo feita no jogo-treino do próximo sábado, 15, às 14 horas no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo, contra o Arena Serraria, clube que trabalha jogadores de base na capital alagoana, Maceió.

A entrada para este jogo-treino é 1 Kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados para uma Instituição de caridade da cidade de Penedo.



por Redação