Federação Alagoana divulga a tabela e o regulamento da 2ª Divisão 2017

A Diretoria de Competições da Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou na tarde desta quarta-feira (12), a tabela básica e o regulamento definitivo do Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2017. A competição tem início no dia 10 de setembro com a participação de 10 clubes.

Nesta temporada, o Estadual será disputado em fase única. Os 10 times jogarão entre si em partidas apenas de ida. Ao final das nove rodadas, o primeiro clube colocado garante o acesso à primeira divisão do Campeonato Alagoano 2018. A 1ª rodada do Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2017, terá os seguintes jogos:

Ipanema X São Domingos

Desportivo Aliança X Penedense

Agrimaq X Santa Cruz

FF Sport de Igaci X Comercial de Viçosa

Zumbi X Dimensão Saúde

Estádios

Os 10 clubes integrantes da segundona 2017 terão até o dia 31 de agosto para indicar os Estádios que mandarão as suas partidas na competição com os laudos vigentes, de acordo com os dispositivos do Estatuto do Torcedor e conforme a Portaria 290/2015 do Ministério dos Esportes.

Inscrição de atletas

Assim como em 2016, a 2ª Divisão do futebol de Alagoas será disputada, novamente, por atletas com até 23 anos de idade. Cada equipe pode inscrever no elenco cinco jogadores maiores de 23 anos e cinco atletas amadores com até 20 anos de idade.

Para a disputa da 1ª rodada no dia 10 de setembro, os clubes devem ter, no mínimo, 11 atletas inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o último dia útil antes do início da competição.

Acesso e descenso

Por meio do Parecer Jurídico nº 001/2017, a Federação Alagoana de Futebol (FAF), esclarece aos clubes participantes do Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2017, que o acesso e o descenso de apenas um clube foi normatizada pela Diretoria da FAF, conforme o 3º parágrafo do artigo 61 do Estatuto da Federação, que diz:

“Desejando aumentar ou diminuir o número de Associações componentes de determinada divisão de futebol profissional, a Diretoria da FAF, deverá estabelecer as normas regulamentares para o acesso e o descenso, observado o disposto na legislação desportiva vigente e o preceituado no presente Estatuto, e somente vigorarão para a temporada seguinte”.

Já visando esta modificação na segundona de 2017, a Federação Alagoana de Futebol (FAF) adicionou ao Regulamento do Campeonato Alagoano da 1ª Divisão desta temporada por meio do artigo 15, que apenas um clube teria o acesso para a elite do Estadual da temporada 2018.

Clique aqui e confira a Tabela básica da 2ª Divisão

Clique aqui e confira o Regulamento definitivo

Clique aqui e confira o Parecer Jurídico da FAF nº 001/2017

